Тренировки по эвакуации пациентов проводят в больницах Алтайского края
Учения будут проводить вплоть до 12 октября
Фото: zdravalt.ru
Тренировки по эвакуации пациентов проводят в больницах Алтайского края, сообщает региональный Минздрав.
Учения проводятся региональным министерством, краевым центром медицины катастроф, главными управлениями МЧС и МВД.
"Цель учений – поддержание на современном уровне профессиональной и психологической готовности сотрудников медицинских организаций выполнять успешные действия по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации", - отмечают в Минздраве.
Тренировки уже состоялись в больницах Барнаула, Бийска, Тальменского и Калманского районов. В ближайшее время учения должны продолжиться в краевой столице, а также в больницах Топчихинского и Шелаболихинского районов.