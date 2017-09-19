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Тренировки по эвакуации пациентов проводят в больницах Алтайского края, сообщает региональный Минздрав.

Учения проводятся региональным министерством, краевым центром медицины катастроф, главными управлениями МЧС и МВД.

"Цель учений – поддержание на современном уровне профессиональной и психологической готовности сотрудников медицинских организаций выполнять успешные действия по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации", - отмечают в Минздраве.

Тренировки уже состоялись в больницах Барнаула, Бийска, Тальменского и Калманского районов. В ближайшее время учения должны продолжиться в краевой столице, а также в больницах Топчихинского и Шелаболихинского районов.