Трещину в Нагорном парке Барнаула заделают в субботу

Начальник отдела инженерной защиты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Игорь Арапов заявил, что трещину в асфальте, образовавшуюся на одной из террас Нагорного парка, ликвидирует подрядчик за собственный счет в течение субботы. Подробности передает корреспондент портала Amic.ru.

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Игорь Арапов рассказал, что опасности распространения трещины на иные участки в данный момент нет.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет. В течение этого срока подрядчик, барнаульское "ДСУ-4", обязано устранять все выявленные недостатки.

"О причинах говорить рано, будет проведено обследование, на основании заключения можно будет сказать более точно. Пока предварительно, это произошло из-за обильных осадков, влага проникла в небольшую трещину. Она тем не менее носит локальный характер. В субботу будет проведена глубокая проливка специальной мастикой, а после установления хорошей погоды произведены дополнительные работы", - уведомил Арапов.

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Напомним, трещину в асфальте на пешеходной зоне на одной из террас Нагорного парка обнаружили горожане утром 20 октября. Повреждение дорожки доходит почти до обновленной лестницы, ведущей от подножия парка к его вершине. Летом текущего года на террасированном склоне произошел обвал грунта. В мэрии краевой столицы тогда объясняли, что инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой.