Три алтайских муниципалитета синхронно избавились от "двуглавости"

9 ноября жители трех районов Алтайского края узнали новых глав муниципалитетов. Речь идет о Курьинском, Тюменцевском и Петропавловском районах, следует из информации с сайта правительства региона.

В ходе заседания Курьинского районного Совета народных депутатов по итогам проведенного конкурса главой района избран Вячеслав Ковшов. Ранее он замещал должность главы администрации Курьинского района. К слову, по итогам 2016 года г-н Ковшов задекларировал 2,54 млн рублей, его супруга — 693 тысячи рублей. Чета располагает зданием и земельным участком, кроме того, жена Вячеслава Ковшова имеет в собственности легковой автомобиль Toyota Corona.

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Через аналогичную процедуру в Тюменцевском районе прошел Иван Дитц. Ранее он замещал должность главы администрации Тюменцевского района, также являлся управделами районной администрации. Его доход в 2016 году оказался равен 671 тыс. рублей. Ему принадлежит ¼ часть земельного участка площадью 1096 кв. м и такая же доля в квартире (116,26 кв. м). В список движимого имущества вошел автомобиль Hyundai Tucson.

Наконец, депутаты Петропавловского районного Совета поддержали на должность главы муниципалитета кандидатуру Сергея Козликина. Ранее он замещал должность главы администрации Петропавловского района. В прошлом году г-н Козликин заработал 968 тысяч рублей, его супруга — 511 тысяч рублей. В собственности у четы земельный участок (3725 кв. м) и жилой дом (221,8 кв. м). Помимо прочего, жена новоявленного главы владеет участком площадью в 552 баллогектара (земли сельхозназначения).

В каждом случае с главами будет заключен пятилетний контракт.

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