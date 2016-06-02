Три автобусных маршрута в Барнауле изменили схему движения

Фото: .russian-car.ru

Схему движения поменяли для трех автобусных маршрутов в Барнауле с 1 июня.

Как сообщалось ранее, изменения затронули автобусы №№ 23,47 и 54. В администрации краевой столицы отмечали, что работа маршрутов будет осуществляться в тестовом режиме "с целью определения потребностей жителей в транспортном обслуживании".

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Теперь автобусы №23 будут ездить по схеме: Власихинская – Фурманова – Павловский тракт – Строителей – Калинина до конечного остановочного пункта "пл. Текстильщиков";

Маршрут автобусов №47: Лазурная – Власихинская – Шумакова – Балтийская – Попова – Взлетная – Сергея Ускова – Павловский тракт – Строителей – Красноармейский – Ползунова – Ленина;

Автобусы №54 будут ходить следующим образом: Просторная – Жасминная – Хлеборобная – Энтузиастов – Солнечная Поляна – Юрина – Северо-Западная – Ленина – Строителей – площадь Победы.

Кроме того, отмечается, что в связи с сокращением схемы движения автобусного маршрута №23 внесены изменения в расписание движения автобусов.

В частности, от остановки "Сады" автобусы отправляются в 06:25, 06:53, 07:21, 07:49, 08:17, 08:45, 09:13, 09:41, 10:09, 10:37, 11:35, 11:59, 12:55, 13:51, 14:47, 15:13, 15:43, 16:09, 17:05, 17:33, 18:01, 18:29, 18:57, 19:53. С "площади Текстильщиков" транспорт выезжает в 05:57, 06:25, 06:53, 07:21, 07:49, 08:17, 08:45, 09:13, 09:41, 10:09, 11:05, 11:31, 12:03, 12:27, 13:23, 14:19, 14:45, 15:15, 15:41, 16:37, 17:05, 17:33, 18:01, 18:29, 19:25.