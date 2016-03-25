Три четверти барнаульских юристов работают не по специальности

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76% барнаульских юристов не работают в сфере "Юриспруденция". Почти каждый пятый (17%) ушел в продажи, 9% - в безопасность, еще 6% работают в банках, а 4% стали топ-менеджерами, передает сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.

С дипломированными барнаульскими экономистами ситуация выглядит так: четверть из них работают в бухгалтерии, 17% в банках, 15% в продажах, 7% работают топ-менеджерами, а еще 4% - в сфере "Производство".

В связи с этим специалисты Министерства образования и науки обсуждают запрет на заочное обучение для юристов, экономистов и менеджеров. По их мнению, эта мера позволит улучшить качество образования, а также уменьшить число поступающих на эти факультеты.

"То, что юристов и экономистов слишком много, знают все, но абитуриентов на этих факультетах меньше не становится. Принимая решение на стадии поступления, уже потом, с дипломом в руках, возникает вопрос о трудоустройстве", - говорит руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО и УФО Таращук Елана.

Согласно данным исследований сайта, почти половина студентов этих специальностей к получению диплома подходят полностью разочарованными в выбранной профессии. Другая половина сталкивается с другой проблемой - отсутствие трудоустройства. Видимо, поэтому среди соискателей портала есть юристы и экономисты, которые работают рабочими или нянями.