Три лучших российских фильма покажут бесплатно в Барнауле на "Ночь кино"

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь"

Сеть кинотеатров "Киномир" бесплатно покажет три российских фильма в рамках всероссийской акции "Ночь кино". В рамках мероприятия по всей стране можно будет посмотреть отечественные картины: "Танки" Кима Дружинина, "Рубеж" Дмитрия Тюрина и "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко.

Все три фильма стали лидерами народного онлайн-голосования. Посмотреть их можно будет совершенно бесплатно в кинотеатре "Мир" и на огромном наружном экране в Сибири на парковке ТРЦ "Арена"

В кинотеатре "Мир" показ сеансов начнется в 20.00 с патриотического блокбастера "Танки". В 21.20 стартует сеанс "Последний богатырь", а в 22.40 — "Рубеж". Бесплатные билеты можно будет получить в кассе кинотеатра "Мир" с момента открытия в день мероприятия.

У ТРЦ "Арена" праздник начнется в 19.00, где будут конкурсы и призы для любителей. В 20.00 начнутся показы с картины "Последний богатырь".