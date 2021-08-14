"Три маленькие жизни спасены". Двое мужчин спасли тонущих детей в Республике Алтай

Жительница Республики Алтай рассказала историю спасения своих детей. Они ушли купаться в тихой заводи, но течением их унесло на глубину.

Женщина с семьёй поехала на отдых. Двое детей и её племянник стали тонуть, а супруг поплыл спасать их. Через некоторое время стало понятно, что самостоятельно мужчина не справится: дети начали его топить.

На помощь утопающим бросился сосед. Вместе с мужем женщины они по очереди вытащили детей на берег.

"Три маленьких жизни, которые только начинают свой путь (13, 12 и 11 лет), спасены. Благодаря этим мужчинам мы избежали огромной непоправимой трагедии", – цитирует женщину портал "Новости Горного Алтая".