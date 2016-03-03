Три новых кандидата заявились на праймериз "Единой России" в Алтайском крае

Фото: Александра Черданцева. ИА "Амител"

Региональный оргкомитет зарегистрировал еще трех участников предварительного голосования "Единой России" в Алтайском крае, сообщили ИА "Амител" в оргкомитете.

Регистрацию прошли:

Замороко Андрей Александрович (родился 30.11.1970), директор ООО "Замок-плюс". Рубцовский одномандатный округ № 40. Петрик Николай Васильевич (29.01.1983), руководитель отдела продаж ООО "АПК". Славгородский избирательный округ № 42. Гычев Виталий Викторович (13.03.1971), учитель дополнительного образования КГБОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 1". Барнаульский одномандатный округ № 39

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Вопрос дня Что такое предварительное голосование, или праймериз "Единой России"?

Ранее регистрацию прошли депутат Госдумы (фракция "ЕР") Александр Прокопьев, депутат Алтайского краевого Заксобрания (фракция "ЕР"), генеральный директор ОАО "Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт", председатель Совета директоров ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" Виктор Зобнев, заместитель руководителя Алтайского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой России", аспирант Алтайского государственного технического университета Ксения Попова, член Молодежного парламента Алтайского края, врач ультразвуковой диагностики Диагностического центра Алтайского края Александр Шаринский, заместитель гендиректора по производству регионального подразделения ООО "Компания Холидей Производство" Евгений Пушненков.

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Напомним, прием документов ведется с 15 февраля по 10 апреля по адресу: Барнаул, пр. Комсомольский, 118, каб. 17 (в рабочие дни недели с 09.00 до 18.00, по субботам с 10.00 до 15.00).

Само предварительное голосование состоится 22 мая.