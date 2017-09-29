Три пожарных расчета тушили частный нежилой дом в Барнауле

Возгорание неэксплуатируемого частного дома произошло поздно вечером в четверг, 28 сентября, в Октябрьском районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23:17. Через 13 минут пламя было локализовано, еще через семь минут – ликвидировано.

На пожар выезжали 13 человек личного состава МЧС и три единицы техники.