Три региональные трассы остаются закрытыми из-за непогоды в Алтайском крае

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Временное ограничение движения для всех видов транспорта продолжает действовать на трех автодорогах регионального значения. Причиной этого является непогода (сильная метель, порывистый ветер и отсутствие видимости), сообщают в КГКУ "Алтайавтодор".

Уточняется, что движение закрыто по трассе Алейск – Чарышское на участке от села Новокалманка до Чарышского. Ограничение действует с 21:10 23 ноября. Также ограничение действует на дороге Змеиногорск – Рубцовск на участке от Змеиногорска до Рубцовска (с 8:45 24 ноября) и Поспелиха – Курья – Третьяково (на участке от села Саввушка до границы с Казахстаном) также с 8:45 24 ноября.

На остальных дорогах регионального и межмуниципального значения перерывов в движении машин нет, проезд обеспечен.

В "Алтайавтодоре" подчеркивают, что дорожная техника работает на краевых дорогах в усиленном режиме. Около 350 спецмашин занимаются патрульной очисткой проезжей части и обочин от снега ко всем населенным пунктам.