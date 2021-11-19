Три школы в Алтайском крае полностью закрыли на карантин

Из-за заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае полностью закрыли на карантин три школы. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, ещё в 82 учебных заведениях на карантин отправлено 218 классов. В детских садах закрыто семь групп.

Отмечается, что по состоянию на 12.11.2021 в крае привито 415,69 тыс. человек – 17,9% населения.

Ранее сообщалось, что почти все школы в одном из районов Республики Алтай закрыли на карантин из-за вспышек распространения ОРВИ. В некоторых учреждениях региона на карантин ушли отдельные классы в разных школах.