Три школы в Алтайском крае полностью закрыли на карантин
В отдельных учебных заведениях закрыто 218 классов
19 ноября 2021, 11:39, Илья Звягинцев
Из-за заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае полностью закрыли на карантин три школы. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По информации ведомства, ещё в 82 учебных заведениях на карантин отправлено 218 классов. В детских садах закрыто семь групп.
Отмечается, что по состоянию на 12.11.2021 в крае привито 415,69 тыс. человек – 17,9% населения.
Ранее сообщалось, что почти все школы в одном из районов Республики Алтай закрыли на карантин из-за вспышек распространения ОРВИ. В некоторых учреждениях региона на карантин ушли отдельные классы в разных школах.
Комментарии
Новости партнеров