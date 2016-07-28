Три спортсмена с Алтая попали в финальный состав олимпийской сборной России

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Алтайский край на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро представят три спортсмена - пловец Андрей Гречин, стрелок Сергей Каменский и тхэквондист Альберт Гаун.

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Вопрос дня ШубенкOFF. За что российских легкоатлетов не пустили в Рио?

Напомним, что изначально в сборную также должны были войти легкоатлет Сергей Шубенков и гребцы Андрей Крайтор и Алексей Коровашков. Однако последние трое были отстранены от участия в Играх.

За Сергея Шубенкова лично вступился министр спорта России Виталий Мутко, однако его обращение к главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу не было удовлетворено.

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Что же касается Анрея Гречина, Сергея Каменского и Альберта Гауна, то как сообщили в краевом управлении спорта и молодежной политики, международные федерации по плаванию, стрелковому спорту и тхэквондо заявили, что не имеют вопросов к нашим спортсменом, поскольку у них чистая допинговая история.

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Известно, что Андрей Гречин еще с 26 июля находится в Рио-де-Жанейро и адаптируется к местным условиям.

Сергей Каменский проводит заключительный сбор в Испании и отправится в Бразилию 1 августа. Тхэквондист Альберт Гаун запланировал вылет на 6 августа.

