Три трассы остаются перекрытыми в Алтайском крае
Движение по ним приостановили из-за сложных метеоусловий
Службы и ведомства Алтайского края продолжают ликвидировать последствия метелей, обрушившихся на регион в последние дни. Особенно сильно от них пострадали южные районы.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе Минтранса Алтайского края, по данным на утро 21 февраля в регионе остаются перекрытыми три участка дорог регионального значения:
Змеиногорск – Рубцовск;
Курья – Третьяково – Казахстан;
Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (закрыт участок от села Нижняя Суетка до поворота на поселок имени Владимира Ильича в Суетском районе).
Напомним, телефон горячей линии, открытой ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.
Также в непростых погодных условиях могут пригодиться контакты дежурных региональных диспетчерских служб:
КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;
УГИБДД: (3852) 39-35-86.