Три участка дорог под Барнаулом перекроют 3 сентября из-за военных колонн
Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
2 сентября 2019, 15:59
Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог во вторник днем и вечером, 3 сентября, а также в начале ночи 4 сентября, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.
С 15:20 до 18:20 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – н.п. Косиха – а/д Р-256 – н.п. Косиха.
С 22:20 до 01:20 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 – подъезд к н.п. Косиха.
С 21:50 до 00:50 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – н.п. Косиха – а/д Р-256 – н.п. Украинский.
Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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