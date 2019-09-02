Три участка дорог под Барнаулом перекроют 3 сентября из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог во вторник днем и вечером, 3 сентября, а также в начале ночи 4 сентября, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

С 15:20 до 18:20 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – н.п. Косиха – а/д Р-256 – н.п. Косиха.

С 22:20 до 01:20 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 – подъезд к н.п. Косиха.

С 21:50 до 00:50 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – н.п. Косиха – а/д Р-256 – н.п. Украинский.

Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.