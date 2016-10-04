Три знаменитых тенора выступят в Барнауле в память о музыканте Марио Ланце

В память о великом исполнителе 20-го века Марио Ланце в филармонии 17 октября пройдет гала-концерт трех теноров. Барнаульцы услышат Флехандро Олмедо, ведущего исполнителя "Метрополитен-опера", Дмитрия Трунова, солиста итальянского театра Ла Фениче, Немецкой Оперы и других крупных мировых площадок и Олега Полпудина, солиста МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. На концерте прозвучат самые популярные оперные арии, песни, мелодии из мюзиклов и кинофильмов репертуара Марио Ланца.

Выступление дополнит симфонический оркестр краевой филармонии под руководством дирижера Вячеслава Прасолова. Начало концерта в 18:30.