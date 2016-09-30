Трое барнаульских парней попали под дело за кражу 30 литров бензина
Молодые люди подозреваются в том, что слили топливо из бака машины, припаркованной в центре города
Фото: kaluganews.com
Полиция задержала троих жителей Барнаула, которые подозреваются в краже 30 литров бензина — молодые люди слили топливо из бака машины, припаркованной на Красноармейском проспекте.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, "жертвой" парней 1993, 1995 и 1997 годов рождения был выбран автомобиль ВАЗ-2121. Сумма причиненного ущерба превысила тысячу рублей.
Злоумышленники были задержаны, когда шли по городу с канистрой. Парни даже попытались скрыться, но им это не удалось.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Санкция данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.