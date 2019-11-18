Трое на четверых: в Барнауле произошла массовая драка

В районе Докучаево ночью произошла драка. В паблике "Инцидент Барнаул" выложено видео, на котором семеро молодых людей выясняют отношения пинками. Большая по численности команда уступила меньшей. В полицию о произошедшем так и не сообщили, передали amic.ru в пресс-службе УМВД России по Барнаулу.

Видео с дракой размещено в паблике в 0:42 18 ноября. На нем запечатлен исход конфликта между молодыми людьми. Один из них уже лежит на земле, другие пытаются отбиваться. Мужчину, который хотел убежать, догоняют двое и пинают. Затем команды собираются вместе и некоторое время кричат друг на друга. Словесная перепалка заканчивается тем, что бойцы уходят в одну сторону.

Видео снимал мужчина. Его голос слышен за кадром. В комментариях пишут, что он мог бы вызвать полицию, а не смотреть, как запинывают лежащих на земле. Наталья Бажина отмечает: "Парни нормальные все дрались в своей жизни, а эти как гиены... Бракованные на всю голову". Андрей Тюльпа посоветовал в подобных ситуациях кричать: "Шухер, менты!". "Не всегда, но работает", – добавляет он.