Трое подростков в Барнауле, справляя день рождения, разнесли шесть машин
Подростки сняли в аренду квартиру и начали бросать различную посуду на припаркованные внизу автомобили
28 апреля 2016, 15:24
Фото: pixabay.com
Шесть автомобилей повредили трое юных жителей Барнаула, справляя 16-летие одного из них. Об этом сообщает помощник прокурора Железнодорожного района краевой столицы.
В ведомстве отмечают, что школьники сняли для праздника квартиру на один день на улице Крупской. После распития алкоголя юноши вышли на балкон и начали бросать различную посуду в припаркованные внизу автомобили. В итоге ущерб для владельцев каждой машины составил более 30 тысяч рублей.
Если вина подростков будет доказана, им грозит уголовная ответственность. Родителям школьников придется оплатить ремонт машин.
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