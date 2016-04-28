Трое подростков в Барнауле, справляя день рождения, разнесли шесть машин

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Шесть автомобилей повредили трое юных жителей Барнаула, справляя 16-летие одного из них. Об этом сообщает помощник прокурора Железнодорожного района краевой столицы.

В ведомстве отмечают, что школьники сняли для праздника квартиру на один день на улице Крупской. После распития алкоголя юноши вышли на балкон и начали бросать различную посуду в припаркованные внизу автомобили. В итоге ущерб для владельцев каждой машины составил более 30 тысяч рублей.

Если вина подростков будет доказана, им грозит уголовная ответственность. Родителям школьников придется оплатить ремонт машин.