Троих барнаульцев будут судить за нелегальный игорный бизнес

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Суд в Барнауле рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили во вторник, 7 июня, в региональном управлении Следственного комитета.

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Согласно данным правоохранителей, в феврале этого года 32-летний житель краевой столицы создал преступную группу для осуществления незаконной организации и проведения азартных игр.

К нелегальной деятельности в качестве администраторов он привлек двух своих знакомых. В итоге игорное заведение проработало в течение месяца на цокольном этаже одного из административных зданий Барнаула. Здесь были размещены пять игровых автоматов.

"Денежные средства, полученные в результате проведения незаконных азартных игр, руководитель преступной группы распределял между ее участниками в размере 2 тысяч рублей за сутки. Оставшиеся денежные средства, полученные от игровой деятельности, он обращал в свою пользу", - уточняют в СКР.

В марте этого года полиция пресекла работу заведения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.