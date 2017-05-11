Троих детей забрали у матери-пьяницы в Бийском районе

Полицейские в Бийском районе привлекли к ответственности мать троих детей, которая не исполняла свои родительские обязанности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В семью, проживающую в селе Солтон, в очередной раз с проверкой пришли сотрудники полиции. Они обнаружили 33-летнюю женщину пьяной. Ее дети двенадцати, девяти и двух с половиной лет находились в антисанитарных условиях, были голодными и неухоженными.

Детей пришлось изъять из семьи. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. В отношении их матери полицейские собирают материал по привлечению её к уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".