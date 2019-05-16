Троим рубцовским подросткам грозит до 20 лет колонии за фасовку наркотиков

Обвинительное заключение в отношении троих подростков, которые фасовали синтетические наркотики, подготавливая их к продаже через интернет, утвердил прокурор Рубцовска.

Как сообщили в краевой прокуратуре, почти 100 граммов синтетического наркотика молодые люди расфасовали в отдельные пакетики, для того чтобы в последствии их закладывать в тайники.

Во время процесса расфасовки наркотиков в квартиру одного из обвиняемых вошли сотрудники ФСБ России, которые разрабатывали указанную преступную группу.

В правоохранительном ведомстве добавляют, что свою причастность к преступлению подростки не отрицают. Максимальное наказание по вменяемому им преступлению составляет 20 лет лишения свободы.