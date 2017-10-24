Троллейбус и Land Cruiser не поделили дорогу в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser и троллейбуса произошло недалеко от конечной остановки общественного транспорта на улице Юрина в Барнауле днем 24 октября.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Юрина - Солнечная Поляна, троллейбус не пропустил "Крузера", - отмечает автор заметки.

Также очевидцы предупреждают, что движение на этом участке дороги затруднено.



