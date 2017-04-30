Троллейбусы №1 и №7 в Барнауле на первомай изменят маршрут

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Первомайская атлетическая эстафета в центре Барнаула внесет коррективы в работу общественного транспорта.

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Прочее Площадь Сахарова 1 мая будет закрыта для транспорта в Барнауле

Как сообщили в МУП "Горэлектротранс", в этот день изменятся маршруты троллейбусов №1 и №7.

"1 мая с 10 до 14 часов в обоих направлениях будет перекрыто движение по проспекту Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя. Движение общественного транспорта будет организовано по другим схемам. Троллейбусы №1 и № 7 будут следовать по своим маршрутам до площади Октября, далее по проспекту Строителей и на площадь Победы. В обратном направлении тем же маршрутом", - отмечают в МУПе.

В обычном режиме троллейбусы начнут ходить после 14 часов.