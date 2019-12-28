Тройное ДТП случилось на перекрестке в Барнауле

Авария с участием трех автомобилей произошла на пересечении улиц Островского и Юрина в Барнауле в ночь на 28 декабря, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, виновником аварии стал водитель Toyota Vitz, который попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики и спасатели. Барнаульцы информируют об одном пострадавшем.