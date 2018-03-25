Труп мужчины нашли во дворе новостройки Бийска

Жители бийской новостройки, расположенной по улице Пугачева, 15, рано утром в воскресенье, 25 марта, обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на паблик "Инцидент Бийск".

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Местные жители предполагают, что мужчине стало плохо с сердцем. Другие говорят, что в этом районе часто происходят криминальные события.

Известно, что погибшему 27 лет. На руках у него были наручники, а ноги были связаны. Официального подтверждения этой информации пока нет.