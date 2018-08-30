Туман, дожди и грозы: каким будет последний день лета в Алтайском крае
Дневные температуры в регионе не поднимутся выше +23 градусов
31 августа 2018, 06:17
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последний день лета, 31 августа.
"В отдельных районах дождь, гроза, утром местами туман", - говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +18...+23 градуса. Ветер северный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.
В Барнауле к концу дня прогнозируют дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице будет +20...+22 градуса. Ветер ожидается северный, 3-8 метров в секунду.
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