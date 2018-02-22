Турист или домосед: итоги конкурса от "Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул" 90.7 FM

Amic.ru совместно с "Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул" 90.7 FM выяснили, являются ли наши читатели заядлыми туристами. Почти 600 человек честно ответили на все вопросы и выяснили, к какому типу отдыхающих они относятся.

Нас порадовало, что более половины участников являются теми, кто готов в любой момент сорваться в путешествие, а если любимое "Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул" 90.7 FM будет звучать из приемника автомобиля, сделать это будет гораздо проще.

В преддверии Дня защитника Отечества "Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул" 90.7 FM дарит двум случайным читателям крутые подарки - деревянные ежедневники с символикой радиостанции от творческой мастерской good_wood22

Итак, объявляем победителей!

Первым наш генератор случайных чисел выбрал Александра Разумовского. Надеемся, что он найдет правильное применение подарку!

Второй победительницей стала Марина Морозова. "Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул" 90.7 FM желает Марине только незабываемых путешествий!

Радио Искатель Барнаул 90.7 FM

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