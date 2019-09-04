Турнир дровоколов и поделки из дерева ждут барнаульцев в День города

"Алтайлес" приглашает побороться за звание "Лучшего дровокола Барнаула", сделать панно или игрушку, определить возраст дерева

4 сентября 2019, 08:02, Коммерческий отдел

Лесная холдинговая компания "Алтайлес" приглашает барнаульцев принять участие в необычной интерактивной площадке, которая будет работать в эту субботу, 7 сентября 2019 года, в День города (площадь Сахарова, ближе к зданию Алтайского госуниверситета на ул. Димитрова, 66). Начало мероприятия в 14:00.

В программе:

  • Турнир для настоящих мужчин "Лучший дровокол Барнаула". Испытайте себя на прочность! Ограничение по возрасту 18+.
  • Конкурс на определение возраста и пород деревьев. Продемонстрируйте свою эрудицию и получите значок "Знаток леса".
  • Мастер-классы по изготовлению декоративного панно и игрушек.
  • Выставка продукции компании.

Выкладывайте в Instagram фото с площадки "Алтайлеса" #алтайлес_барнаул и получайте фирменные подарки от компании!

Ждем вас! Будет интересно и полезно каждому!

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