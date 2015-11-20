Турнир по карате ''Кубок Евразии'' пройдет 21 ноября в Барнауле

В субботу, 21 ноября, в барнаульском спортивном комплексе ''Эланс'' пройдет турнир по карате ''Кубок Евразии''. В соревнованиях примут участие 560 спортсменов из России и Казахстана.

Россию представят бойцы из Москвы, Балашихи, Люберец, Нижневартовска, Кемерово, Новосибирска, Красноярска, Омска. Много представителей Алтайского края - из Барнаула, Новоалтайска, Панкрушихи и Рубцовска, сообщает официальный сайт региональной администрации.

Из соседнего государства приехали 250 бойцов из Астаны, Алматы, Актау, Актобе, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Семея, Шымкента. Многие спортсмены сборной Казахстана выступали на Кубке мира, который состоялся в прошлом месяце в Германии. Сборная страны заняла на нем первое командное место.

Начало соревнований в 09:00. Место проведения - пер. Геблера, 33б. Вход свободный.