Турнир по самбо памяти легендарного Валерия Метелицы пройдет в Барнауле

Фото: altaisport.ru

Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти заслуженного тренера СССР и России, почетного гражданина Барнаула Валерия Метелицы, а также приуроченные к годовщине образования Алтайского Центра самбо, пройдут в краевой столице.

Турнир состоится в спортивном комплексе "Победа" с 26 по 29 января. Мероприятие организовано по инициативе и при поддержке управления спорта и молодежной политики Алтайского края, Всероссийской федерации самбо, а также при активном участии Группы компаний ТАЛТЭК, выступившей генеральным спонсором предстоящих соревнований, а также сыгравшей немалую роль в открытии Алтайского центра самбо.

Самая зрелищная часть турнира состоится 27 и 28 января. Первые поединки начнутся в 10:00 в СК "Победа" по адресу: улица Антона Петрова, 146 г.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 лет, имеющие спортивную подготовку не ниже разряда "кандидат в мастера спорта". Медали будут разыгрываться в девяти весовых категориях: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг. Участник, занявший первое место в турнире, имеет право на присвоение звания "Мастер спорта России" при условии выполнения норм и требований ЕВСК.

Валерий Метелица - мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России по самбо, судья международной категории экстра-класса, почетный гражданин города Барнаула, первый победитель акции "Герой нашего города". Валерий Метелица многие годы посвящал себя развитию самбо в Алтайском крае.