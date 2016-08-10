Турпоток в Алтайский край за лето вырос на 20%

Фото: bkatun.ru

Туристический поток в Алтайский край за лето 2016 года вырос на 20%, передает в среду, 10 августа, ТАСС со ссылкой на представителя бюджетного учреждения "Алтайтурцентр".

Так, по данным ведомства, в целом за первые полгода регион посетило 745 тысяч человек. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

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Прочее Александр Карлин заявил, что Алтай справится с двумя миллионами туристов

Летний же прирост количества отдыхающих составил 20%. "По предварительным данным представителей турбизнеса, этот сезон – самый удачный на Алтае", – подчеркнули в "Алтайтурцентре".

Буквально с начала лета в крае наблюдается практически полная загруженность гостиниц, турбаз и отелей.

Регистрируется интерес к региону со стороны москвичей, петербуржцев, сочинцев и жителей Урала.

При этом в крае возросла так называемая "глубина продаж" – найти номер с одного телефонного звонка уже достаточно сложно, многие бронируют места за полтора-два месяца.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, за последнее десятилетие турпоток на Алтай увеличился более чем в три раза, а в 2015 году достиг 1,9 миллиона человек.

Весной этого года губернатор Алтайского края Александр Карлин заявлял, что, по прогнозу, в 2016-м в регионе ожидают более двух миллионов туристов.