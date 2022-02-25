Твердо стоять на ногах. Как ортопедические изделия помогают в реабилитации после COVID-19

Последствия вирусных заболеваний часто проявляются не сразу. Учёные уже составили широкий список возможных осложнений после коронавируса, ОРВИ и гриппа, и среди них есть такие, которые можно предупредить с помощью ортопедических изделий. Расскажем о них подробнее.

Тромбозы и тромбоэмболии

Об этих осложнениях стало известно довольно быстро. Есть ряд факторов, которые влияют на их развитие:

— ранее перенесённые тромбозы;

— хроническая венозная недостаточность;

— варикоз;

— генные аномалии;

— онкологические заболевания;

— серьёзные оперативные вмешательства.

Помимо медикаментозной терапии, для реабилитации врачи могут рекомендовать ортопедические изделия. В первую очередь, это компрессионный трикотаж: гольфы, чулки, колготы, колготы для беременных, компрессионные рукава. Современный внешний вид таких изделий позволяет носить их каждый день, а широкий выбор цветов — подобрать необходимый для вашего гардероба.

Компрессионный трикотаж поможет вам минимизировать возможные последствия от перенесённого заболевания, а также более комфортно чувствовать себя в течение дня. Усилить этот эффект могут ортопедические стельки, которые снижают нагрузку на нижние конечности, улучшают кровообращение и уменьшают отёк ног в конце дня.

Нарушения в опорно-двигательном аппарате

Многие пациенты отмечают, что после перенесённого заболевания ухудшается общее состояние суставов, появляются боли, развиваются хронические болезни опорно-двигательного аппарата. В этом случае для профилактики используют различные бандажи, корсеты и ортопедические стельки. Показания к применению этих ортезов:

— уже имеющиеся заболевания опорно-двигательного аппарата;

— реабилитация после травм и хирургического вмешательства;

— физические нагрузки на работе и в быту;

— работа “на ногах”.

Существует множество различных изделий с разным функционалом и разной степенью фиксации. Некоторые из них назначает врач, а некоторые можно приобрести самостоятельно, с помощью консультанта из ортопедического салона.

Главное — правильный выбор

К выбору любого медицинского товара нельзя относиться безответственно. Неправильно подобранные изделия не принесут должного эффекта, а в некоторых случаях могут и навредить.

Поэтому перед приобретением необходимо проконсультироваться с врачом. А если вы уже знаете, какое ортопедическое изделие вам показано — обращайтесь в салоны “Сольвейг”. В ассортименте представлена медтехника и ортопедические товары ведущих российских и зарубежных производителей. Медицинские консультанты “Сольвейг” регулярно проходят обучение и повышают свой уровень знаний в области ортопедии. Они профессионально помогут вам подобрать необходимое изделие.

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