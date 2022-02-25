Твердо стоять на ногах. Как ортопедические изделия помогают в реабилитации после COVID-19
Реабилитация нужна большинству пациентов, но в разной форме: она зависит от степени тяжести перенесённой вирусной инфекции
Последствия вирусных заболеваний часто проявляются не сразу. Учёные уже составили широкий список возможных осложнений после коронавируса, ОРВИ и гриппа, и среди них есть такие, которые можно предупредить с помощью ортопедических изделий. Расскажем о них подробнее.
Тромбозы и тромбоэмболии
Об этих осложнениях стало известно довольно быстро. Есть ряд факторов, которые влияют на их развитие:
— ранее перенесённые тромбозы;
— хроническая венозная недостаточность;
— варикоз;
— генные аномалии;
— онкологические заболевания;
— серьёзные оперативные вмешательства.
Помимо медикаментозной терапии, для реабилитации врачи могут рекомендовать ортопедические изделия. В первую очередь, это компрессионный трикотаж: гольфы, чулки, колготы, колготы для беременных, компрессионные рукава. Современный внешний вид таких изделий позволяет носить их каждый день, а широкий выбор цветов — подобрать необходимый для вашего гардероба.
Компрессионный трикотаж поможет вам минимизировать возможные последствия от перенесённого заболевания, а также более комфортно чувствовать себя в течение дня. Усилить этот эффект могут ортопедические стельки, которые снижают нагрузку на нижние конечности, улучшают кровообращение и уменьшают отёк ног в конце дня.
Нарушения в опорно-двигательном аппарате
Многие пациенты отмечают, что после перенесённого заболевания ухудшается общее состояние суставов, появляются боли, развиваются хронические болезни опорно-двигательного аппарата. В этом случае для профилактики используют различные бандажи, корсеты и ортопедические стельки. Показания к применению этих ортезов:
— уже имеющиеся заболевания опорно-двигательного аппарата;
— реабилитация после травм и хирургического вмешательства;
— физические нагрузки на работе и в быту;
— работа “на ногах”.
Существует множество различных изделий с разным функционалом и разной степенью фиксации. Некоторые из них назначает врач, а некоторые можно приобрести самостоятельно, с помощью консультанта из ортопедического салона.
Главное — правильный выбор
К выбору любого медицинского товара нельзя относиться безответственно. Неправильно подобранные изделия не принесут должного эффекта, а в некоторых случаях могут и навредить.
Поэтому перед приобретением необходимо проконсультироваться с врачом. А если вы уже знаете, какое ортопедическое изделие вам показано — обращайтесь в салоны “Сольвейг”. В ассортименте представлена медтехника и ортопедические товары ведущих российских и зарубежных производителей. Медицинские консультанты “Сольвейг” регулярно проходят обучение и повышают свой уровень знаний в области ортопедии. Они профессионально помогут вам подобрать необходимое изделие.
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