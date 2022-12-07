ТВК «Гранд Арена» дарит новый Hyundai Solaris за покупки

ТВК «Гранд Арена» проводит розыгрыш нового Hyundai Solaris 2022 года и других ценных призов (каждый стоимостью не менее 10 000 рублей). Чтобы стать участником, необходимо:

— совершить покупку в любом отделе ТВК на сумму от 5 000 рублей;

— написать на чеке полностью ФИО (без сокращений) и указать контактный номер телефона;

— опустить чек в ящик для розыгрыша (в холле у лестницы на первом этаже);

— следить за ходом розыгрыша в группе во «ВКонтакте».

Розыгрыш главного приза пройдёт в декабре 2023 года. А значит, шансы на победу сильно возрастают, ведь за год можно совершить десятки покупок, и каждый чек может стать выигрышным.

Сроки проведения розыгрыша с 01.12.2022 по 16.12.2023. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Партнёр — автоцентр АНТ.

ООО «Неаполь»