Творческая команда из Барнаула завоевала одну из главных event-премий Сибири

Начало зимы стало знаковым для всей event-индустрии Сибири – 1 декабря 2019 года в Новосибирске были названы победители премии Wedding Awards Siberia 2019.

Премия, организованная журналом Wedding, – одна из самых значимых в сфере организации мероприятий. В номинации "Лучшее частное мероприятие" победу одержала барнаульская корпорация творчества EventCorpLife. Режиссер-организатор проекта Вика Романова презентовала жюри свою работу и успешно прошла сначала региональный отбор, а после получила справедливую оценку от лучших event-специалистов страны.

"Каждый из трех дней проекта гостей ждала новая локация и программа дня: тематические перформансы, авторский концептуальный декор, иммерсивные ужины и обеды под открытым небом в горах, сплав по горной реке, встреча с настоящим алтайским шаманом, вечеринки с участием звезд российской эстрады, Dj-резидентов федеральных телеканалов и ведущего из списка топ-10 по России", – рассказала руководитель EventCorpLife Виктория Романова.

В борьбе за первое место команде EventCorpLife пришлось соперничать с лучшими агентствами и организаторами со всей Сибири.

"Хочу подчеркнуть, что эта победа создавалась не одним проектом и не одним человеком, – поясняет Виктория Романова. – Мы более пяти лет на рынке event-услуг. Над каждым проектом работает большая креативная команда сотрудников. Организовываем приглашение уникального гостя на событие: будь то публичная личность или артист шоу-бизнеса. Для реализации проекта мы готовы выехать в любую точку страны, а если понадобится, и мира. В этом году у нас был уже первый заграничный опыт – мы представляли Алтай в Венгрии на Чемпионате мира по гребле".

eventcorplife.ru

Телефон: 8 (3852) 57-18-56