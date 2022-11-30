Твой личный стилист. Где в Барнауле купить фен Dyson для идеальной укладки

В магазине гаджетов, бытовой техники и электроники AVplaza.ru появилась новинка: стайлер Dyson Airwrap. Это продвинутый инструмент, который позволяет сделать стильную укладку в домашних условиях быстро и просто.

У стайлера есть две модификации: Airwrap Complete (для волос длиной до лопаток) и Airwrap Complete Long (для длинных волос). Оба варианта представлены в AVplaza.ru в нескольких цветах — медный, серый и фиолетовый.

В комплект стайлера входят цилиндрические насадки для создания локонов или волн, а также щётки для разглаживания волос и придания им объёма. Их легко менять в зависимости от типа волос и желаемой укладки.

Фото: AVplaza.ru

Для создания волн в Dyson Airwrap используется аэродинамическое явление, или эффект Coanda. Фен сам создаёт вихревые потоки, которые притягивают и накручивают волосы на насадку, при этом без экстремальных температур.

Стайлер и другие товары вы можете приобрести в отделе AVplaza.ru на втором этаже в ТРЦ Galaxy или на сайте магазина. Здесь также можно сравнить технические характеристики понравившихся товаров, их цены и наличие.

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