"Ты плохой, а ты – хороший": алтайские эсеры подвели итоги выборов в АКЗС и Госдуму

Лидер фракции "Справедливой России – За правду" в АКЗС Александр Молотов считает прошедшую в крае избирательную кампанию неоднозначной. По его мнению, кандидатам от оппозиционных партий стало сложнее доносить свою точку зрения до избирателей. Об этом эсер заявил во время пресс-конференции в "Сибирской медиагруппе", пишет "Банкфакс".

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По мнению Молотова, вести кампанию в этот раз было проще, чем пять лет назад. Так, кандидат проехал весь свой округ – Барнаул и 20 районов – и ни разу ему не запретили общаться с людьми, что случалось в прошлые циклы. Политик считает, что в этот раз административный ресурс использовался в меньшей степени, чем в 2016-м. Однако найти общий язык с людьми, особенно в сельской местности, стало сложнее.

"У людей апатия и одновременно раздражение. Так, партийный актив радушно принимал эсеров, а вот люди со стороны относились с большим недоверием. Даже явка на встрече была ниже. Люди спрашивали: "Что вы можете, что вы сделаете?" – рассказывает лидер фракции "Справедливой России – За правду" в АКЗС.

Сам Александр Молотов рассчитывает, что партия займёт третье место в Алтайском крае на выборах в краевой парламент и Госдуму.

Депутат БГД Оксана Молодых отметила, что избиратели стали делить кандидатов более радикально.

"Ты плохой, а ты – хороший. В таком подходе есть опасность, нет такого внимания к профессионализму кандидатов. Это регресс, откат назад", – считает Молодых.

Представительница эсеров Оксана Молодых отметила, что в целом кампания оказалась более "чистой", чем во время прошлых выборов. По её мнению, федеральной власти не был нужен "грязный" результат.

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Итоговый результат партии во многом будет зависеть от явки, и тут эсеры также остались разочарованными.

"Я для себя рассматривал 50% как приемлемый вариант. Всё, что ниже 50% – это плохо", – оценил Молотов, отметив, что по краю в итоге всё же вышло "не хорошо".

Справедливороссы рассчитывают, что парламент следующего созыва будет "местом для дискуссий", однако подчеркнули, что и в нынешнем уровень дискуссии на сессиях в итоге вышел на содержательный уровень.

19 сентября завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Алтайского краевого Заксобрания. В настоящее время избирательные комиссии региона подсчитывают голоса. Первые результаты станут известны в 01:00 по местному времени.