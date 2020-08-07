Тяжелым грузовикам запретят ездить по одной из улиц Барнаула
Ограничения начнут действовать 26 августа
7 августа 2020, 20:14, Никита Черников
В Барнауле на улице Мамонтова изменятся правила передвижения грузовиков, сообщает пресс-служба мэрии.
Дорожные знаки, запрещающие проезд большегрузов массой более 10 тонн, установят 26 августа. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения.
Как уже писал amic.ru, с 16 августа в Барнауле запретят въезд грузовому транспорту с улицы Власихинской на Лазурную и Шумакова. Новые знаки будут регулировать движение по дорогам в направлении проезда Южного Власихинского.
Также напомним, что с 4 августа по 15 сентября на пересечении улицы Власихинской и Павловского тракта будет ограничено движение автотранспорта из-за ремонта теплосетей.
Комментарии
Новости партнеров