Тяжелым грузовикам запретят ездить по одной из улиц Барнаула

В Барнауле на улице Мамонтова изменятся правила передвижения грузовиков, сообщает пресс-служба мэрии.

Дорожные знаки, запрещающие проезд большегрузов массой более 10 тонн, установят 26 августа. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения.

Как уже писал amic.ru, с 16 августа в Барнауле запретят въезд грузовому транспорту с улицы Власихинской на Лазурную и Шумакова. Новые знаки будут регулировать движение по дорогам в направлении проезда Южного Власихинского.

Также напомним, что с 4 августа по 15 сентября на пересечении улицы Власихинской и Павловского тракта будет ограничено движение автотранспорта из-за ремонта теплосетей.