Тысячи алтайских семей пожаловались на бесконечную очередь на новое жилье

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Молодые семьи в Барнауле направили письмо врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко с просьбой решить проблему недостаточного финансирования муниципальной программы "Улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле на 2015-2021 гг.". Письмо опубликовано на сайте общественной организации "Гражданский патруль". По их словам, за 2018 год 540 молодых семей Барнаула "состарились" в очереди за субсидиями на покупку жилья по муниципальной программе, так и не получив помощи из бюджета. В очереди на получение государственной поддержки стоит свыше 6 000 семей

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Как говорится в письме, за последние годы финансирование программы снизилось в десятки раз. Так, в 2012 году на ее реализацию из всех уровней бюджета выделили 684 миллиона рублей, а в 2018 году - только 31 миллион рублей. Соответственно, в 2011-2012 годах сертификаты получили около 900 семей, а в 2018 — всего 26. Учитывая масштабы очереди, к 2021 году, когда закончится срок действия программы, такими темпами обеспечить жильем всех нуждающихся — тех, кто еще не перешагнул возрастной порог в 35 лет — просто невозможно.

"Можно привести сотни примеров, которые являются индикатором того, что Программа давно перестала работать, не является эффективной и существует "для галочки". Десятки семей стоят в программе с 2010 года (семья Мишустиных, Козеевых, Безрученковых и т.д.), сотни молодых семей стоят в очереди с 2011 года (семья Южаковых, Карионовых, Холодковых, Борисовых, Казакеевых, Шолоховых - перечислять можно очень долго)", - утверждают авторы письма.

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На программу многие возлагали большие надежды, так как для них это был единственный шанс обзавестись жильем. Как напоминают авторы обращения, молодые семьи Барнаула — это работники предприятий города, налогоплательщики. От них якобы отмахнулись, отписались шаблонными фразами о нехватке средств. Подобное обращение они уже направляли в адрес главы региона в первых числах июля. Однако тогда текст, подписанный 477 семьями, до Виктора Томенко так и не дошел — его перенаправили в краевое Управление спорта и молодежной политики.

"На наш взгляд, муниципальную программу "Улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле на 2015-2021 гг." незаслуженно отодвинули "на задворки" социально-экономической политики города/края. Считаем это обстоятельство недопустимым, ведь в её реализации только в городе Барнауле остро нуждается более шести тысяч семей", - пишут авторы.

Они просят Виктора Томенко оценить уровень востребованности и выполнения программы, а также решить проблему её недостаточного финансирования.