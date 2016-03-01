Тысячи барнаульцев посетили зимние трековые гонки

Фото: Алексей Мартышкин. ИА "Амител"

Открытый Кубок Губернатора Алтайского края по зимним трековым гонкам, который прошел на Барнаульском ипподроме в воскресенье, 28 февраля, собрал тысячи любителей данного вида спорта со всех регионов Сибири. Генеральным спонсором соревнований второй год подряд выступил Барнаульский пивоваренный завод, а главный приз – автомобиль LADA Granta – достался гонщику из Алтайского края Станиславу Сергееву.

Зимние трековые гонки проводились в рамках Открытого Кубка Губернатора Алтайского края, а также пятого этапа Кубка Урала, Сибири и Республики Казахстан. Сильнейшие гонщики от Урала и Камчатки соревновались на трассе длиной 1 тысяча 600 метров в двух категориях: А1600 (передний привод), Д2-Классика (задний привод).

Накануне гонки в Барнауле прошел легкий дождь, и многие опасались за состояние трассы, которая могла спутать карты многим гонщикам. Но пришедший на помощь мороз перед гонкой, к радости организаторов, сделал трассу ледяной, а сами заезды – намного быстрее. Благодаря организаторам и спонсорам, на соревнования приехали самые сильные гонщики страны: из Кургана, Тюмени, Омска, Семипалатинска, Алтайского края и других регионов. Что касается главного приза, то им второй год подряд стал автомобиль. За право им обладать между гонщиками развернулась нешуточная борьба.

"Я искренне благодарен генеральному спонсору и организаторам за такое теплое отношение к спорту. Нужны большие затраты, чтобы приобрести главный приз, подготовить трассу, оплатить работу судейской коллегии. Этап в Новосибирске как раз был отменен из-за отсутствия финансирования, а тут деньги нашлись. Если бы не генеральный спонсор, это бы не состоялось. Для города Барнаула данные гонки – событие, которое является одним из самых знаковых в спортивной жизни города", – сообщил ИА "Амител" главный организатор соревнований Виктор Саблин.

Многие гонщики приехали на этап Кубка в Барнаул именно побороться за главный приз – автомобиль LADA Granta. Столь значительный приз стал возможным исключительно благодаря Барнаульскому пивоваренному заводу, который традиционно поддерживает технические виды спорта в Алтайском крае.

"Мы производственники, поэтому знаем и понимаем, что такое техническое и инженерное образование. Я сам когда-то занимался мотоспортом, поэтому мне это близко. Что касается главного приза, то второй год подряд это автомобиль. Это самый желанный приз для любого гонщика и настоящего мужчины. Очень рады, что в соревнованиях принимает участие такое большое количество человек. Технические виды спорта развивают человека всесторонне. Кроме того, это хорошее зрелище для барнаульцев. Как представитель спонсора, очень рад, что на соревнования приходят тысячи жителей города. Это знаковое событие для нашего города и края", - уверен председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода Андрей Солодилов.

Представитель генерального спонсора отметил, что БПЗ и в дальнейшем будет поддерживать подобные соревнования.

"Мы будем поддерживать подобные соревнования и в будущем. Например, в мае 2016 года недалеко от нашего завода будет проходить мотокросс. Мы пытаемся возродить любовь к техническим видам спорта, которые развивают человека. Мы помогали, помогаем и будем помогать", – добавил Андрей Солодилов.

В итоге за победу в соревнованиях боролись на равных шесть-семь человек. Гонщик из Алтайского края Станислав Сергеев был одним из претендентов на победу и после результатов квалификации был на пятом месте. Однако непосредственно в самой гонке фортуна повернулась к представителю Алтайского края. В итоге победителем гонок в категории А1600 (передний привод) стал барнаулец Станислав Сергеев. Второе место занял мастер спорта Игорь Усов из Омска, а на третьем месте оказался житель Кургана Алексей Бережнцев (также мастер спорта). В категории Д-2 Классика (задний привод) победу одержал кандидат в мастера спорта Алексей Пустовалов из Бийска, на втором месте оказался житель Новосибирска Сергей Седельников, на третьем – бийчанин Станислав Моор.

Организаторы подарили Станиславу Сергееву за победу автомобиль LADA Granta. Также они отметили, что соревнования были зрелищными и собрали много зрителей.