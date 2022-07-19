У гостей «Шукшинских дней» в Сростках будет быстрая и стабильная мобильная связь

МТС обеспечит качественной мобильной связью, быстрым интернетом и необходимыми цифровыми сервисами гостей заключительного дня фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который традиционно пройдет на малой родине знаменитого писателя, кинорежиссера и актера Василия Шукшина — в селе Сростки.

К праздничному мероприятию МТС модернизировала телеком-оборудование и увеличила скорости мобильного интернета на территории площадки фестиваля. На мероприятии ожидают более 20 тысяч человек, и все они смогут в онлайн-режиме делиться видео-контентом с концертных площадок, зон отдыха и развлечений фестиваля.

«В дни закрытия фестиваля в Сростках мы ожидаем, что интернет-трафик вырастет минимум в десять раз. И заранее подготовились к такой нагрузке. Кроме гостей мероприятия новые скорости точно оценят и те многочисленные туристы, которые во время путешествия по Алтаю делают остановку в Сростках: кто-то погулять по шукшинским местам, а кто-то останавливается приобрести вкусные деревенские пироги, мед и ягоду на сростинском рынке. И более трех тысячах местных жителей смогут в дальнейшем пользоваться цифровыми сервисами на комфортной скорости не только во время туристического сезона, но и круглый год», — рассказал директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Напомним, праздничные мероприятия в Сростках пройдут с 22 по 23 июля. В этом году фестиваль собирает гостей после двухлетнего перерыва, который случился из-за пандемии.