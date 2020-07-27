У каждого 15-го жителя Алтайского края обнаружили иммунитет к коронавирусу
Антитела нашли у 6,5% сдавших соответствующий тест
27 июля 2020, 21:45, Никита Бородкин
Антитела к коронавирусу обнаружены у 6,5% обследованных жителей Алтайского края. Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 июля рассказала замглавы управления регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
На наличие антител M и G, которые отвечают за иммунитет к COVID-19, было обследовано почти 6,5 тысячи человек. В данную группу вошли медики и те, кто сдавал анализы на платной основе.
Калинина отметила, что в регионе не проводится массовое исследование популяционного иммунитета – подобное тестирование идет в 22 регионах страны, согласно заданию федерального Роспотребнадзора.
Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае не обнаружено случаев повторного заражения коронавирусом.
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