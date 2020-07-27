У каждого 15-го жителя Алтайского края обнаружили иммунитет к коронавирусу

Антитела к коронавирусу обнаружены у 6,5% обследованных жителей Алтайского края. Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 июля рассказала замглавы управления регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

На наличие антител M и G, которые отвечают за иммунитет к COVID-19, было обследовано почти 6,5 тысячи человек. В данную группу вошли медики и те, кто сдавал анализы на платной основе.

Калинина отметила, что в регионе не проводится массовое исследование популяционного иммунитета – подобное тестирование идет в 22 регионах страны, согласно заданию федерального Роспотребнадзора.

Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае не обнаружено случаев повторного заражения коронавирусом.