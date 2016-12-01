"У нас нет установки идти на выборы" – сопредседатель алтайского ОНФ

Фото: пресс-служба регионального ОНФ

Не так давно Общероссийский народный фронт отметил свое трехлетие. Отделения движения, созданного в поддержку президента Владимира Путина, есть во всех регионах страны. Алтайский "полк" возглавляют три известных человека. Самая публичная из них – Марина Ермоленко – в прошлом учитель истории и английского языка барнаульской школы, а теперь депутат Барнаульской городской думы шестого созыва (с 2012 года) и активный сопредседатель.

— У ОНФ 3 сопредседателя, все ли они действительно работают над решением задач ОНФ? Вы являетесь лицом реготделения, Юрий Абдуллаев тоже на виду, он проводит мероприятия, всегда комментирует направления, которые ведет. А вот деятельность многоуважаемого всеми и мною в том числе известного врача Якова Шойхета с ОНФ совсем не связана. Во всяком случае, этого не видно.

— Спасибо, конечно, за "лицо реготделения", приятно. Но если серьезно, то работают в одинаковой степени все сопредседатели, просто кто-то активнее представлен в медийном пространстве. Каждый из нас троих курирует определенное направление работы регионального отделения. В нашей повестке большое количество тем, так или иначе связанных с медициной. И здесь участие Якова Наумовича Шойхета просто неоценимо, к нему всегда можно обратиться за советом и за помощью в решении конкретной ситуации. Да, он не медийный человек, не дает публичных комментариев по темам ОНФ. Но это абсолютно нормально. Более того, я считаю, что активными в этом плане должны быть не только сопредседатели, но и активисты. ОНФ — это не один человек и не три.

— Вы и Юрий Абдуллаев — оба вышли из сферы образования. Вы раньше учителем работали, а он был заместителем начальника краевого управления по образованию, а сейчас председатель Краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Как вы делите кураторство?

— Мы прекрасно уживаемся. Сейчас Юрий Геннадьевич занимается темой заработных плат бюджетников и вопросами оптимизации учреждений образования и культуры, активно содействует реализации нашего общественного предложения краевым властям по развитию детского туризма и краеведения. Я, в свою очередь, занимаюсь проблемами формирования доступной среды для инвалидов, предоставления социального жилья, обустройства пришкольных пешеходных переходов, функционирования электронной очереди в детские сады и рядом других проблем в социальной сфере. При этом в крае мы ведем активную работу по таким направлениям, как защита леса, эффективность расходования бюджетных средств, реализация программы капремонта. По ним работают сильные руководители профильных групп. Так что команда сложилась. И это главное.

— Вас, я имею в виду ОНФ в целом, всё еще критикуют за некомпетентность? Ведь раньше чиновники не особенно шли на контакт, а теперь мы, журналисты, видим их среди ваших экспертов при обсуждении разных вопросов.

— Раньше да, критики было немало. Сейчас тоже случается. Думаю, это неизбежно. Ведь главной задачей ОНФ является мониторинг исполнения "майских" указов президента, подписанных в 2012 году. Они направлены на повышение качества жизни населения и преобразования в социальной сфере. Это то, с чем люди сталкиваются каждый день: жилищно-коммунальные услуги, медицинская помощь, школьное образование и так далее. И мы в качестве народных контролеров отслеживаем, как указы и поручения президента исполняются на местах. Ясно, что исполняется далеко не все. На недавнем "Форуме Действий" ОНФ в Москве говорилось о том, что только 16% поручений президента исполнено, 84% ОНФ не снимает с контроля. Появился и такой термин, как "частичное исполнение поручения". Мы заявляем об этом открыто и призываем власти устранять ошибки и недочеты. Критику мало кто любит, пусть даже конструктивную. Поэтому и слышим порой в свой адрес различные обвинения. Однако сегодня в Алтайском крае, как вы верно заметили, Народный фронт становится реальной площадкой для диалога общества и власти, и это радует.

Скажу свое мнение по поводу того, кто такой настоящий эксперт. Человеку, который лично столкнулся со сложной ситуацией и который целенаправленно ищет из нее выход, предлагая пути решения, лично я верю гораздо больше, чем некоторым официальным отчетам.

— Марина Владимировна, у вас нет членства, структуры нет особенно четкой. Люди, конечно, слышали, что такое ОНФ, но вряд ли понимают его структуру. Не думаете, что это проблема?

— У региональных отделений нет собственных сайтов, но есть новостные страницы с контактными данными на федеральном ресурсе. Информации о структуре там действительно недостаточно. Но я не думаю, что это большая проблема для тех, кто хочет принимать участие в работе Народного фронта. Мы не формализованная организация. В деятельности наших рабочих групп участвуют общественники, всю необходимую информацию можно узнать в региональном отделении.

Но важно понимать: критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай. Ведь мы не правоохранители, не чиновники, у нас нет таких полномочий. Смысл в том, чтобы помочь человеку или группе людей самостоятельно решить их или общественную проблему. ОНФ — это площадка, где тебе помогут реализовать твою идею, чтобы улучшить твою жизнь и жизнь окружающих.

В составе регионального отделения ОНФ в Алтайском крае:

3 сопредседателя

6 членов ревизионной комиссии

30 членов регионального штаба

123 эксперта

— Новый куратор внутренней политики в администрации президента Сергей Кириенко, говорят, "предлагал подумать о создании новых проектов фронта". А на уровне Алтайского края какие это могли бы быть проекты?

— Регионы реализуют общероссийские проекты. Сегодня их десять. Например, "За честные закупки", "За права заемщиков", "Оценим качество дорог!", "Карта жизни" и другие. По итогам "Форума Действий" не было заявлено о появлении новых подобных проектов. Однако сейчас, к примеру, ОНФ приступает к активной работе с реестром "строительных полуфабрикатов" – объектов социальной инфраструктуры, которые были построены на бюджетные деньги, но фактически не работают. Это станет важным направлением работы активистов в 2017 году, тоже проектом в своем роде.

Шесть рабочих групп:

"Честная и эффективная экономика"

"Качество повседневной жизни"

"Образование и культура как основы национальной идентичности"

"Социальная справедливость"

"Общество и власть: прямой диалог"

Группа общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса.

— Какие еще задачи поставлены перед регионами по итогам прошедшего форума?

— Одним из приоритетов становится содействие решению проблем в сфере охраны окружающей среды, обращения с отходами. Напомню, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Безусловно, приоритетом остается контроль за эффективностью бюджетных расходов на местах, содействие решению проблем в социальной сфере.

— На выборах в Алтайское краевое Заксобрание в 2016 году ОНФ не был представлен. Почему? Перед вами не стояло задач сформировать свою фракцию в краевом парламенте? На федеральном уровне ведь почти так и получилось: в ГД прошли 87 активных представителей ОНФ.

— Никаких задач перед нами не ставили. Установки не было, нет и быть не может. Каждый активист ОНФ, который шел на выборы, шел по личному желанию. Мы не политическая партия, мы – общественное движение. У нас есть несколько человек, членов регионального штаба, прошедших в АКЗС нового, седьмого созыва. Это Александр Лазарев и Юрий Матвейко. А небольшое количество представителей ОНФ еще раз доказывает, что установок не было.

— Как насчет выборов в Барнаульскую городскую думу в 2017 году?

— Повторюсь, что указаний об обязательном участии нет. Но я считаю, что уже имеющийся опыт работы в Барнаульской городской Думе VI созыва и в Народном фронте был бы полезен и в дальнейшей работе в качестве депутата представительного органа.

— Но "Единая Россия" пока с вами не обсуждала этот вопрос?

— Нет.

— На выборах в Госдуму партия "Единая Россия" включила вас в территориальную группу от четырех регионов: Алтайский край, Республика Алтай, Томская область и Кемеровская область. Вы там нам на последнем, 14-м месте были и, объективно, вероятность прохождения вас в Госдуму была крайне мала. Но тем менее в этот список вы попали. Для молодого политика это большое событие. Ожидали?

— Честно говоря, до последнего не была уверена. Да, "Единая Россия" заявила, что участники праймериз войдут в список по рейтингу. Так получилось, что очередь дошла до моей фамилии. Я была в пятерке лидеров предварительного голосования в Алтайском крае. На выборах в Гордуму в 2012 году я шла в лидирующей тройке. В 2016 году все было иначе, я была в крепкой связке с одномандатником. Это совершенно иной уровень предвыборной работы и колоссальный опыт.

— На выборах вы больше позиционировались как представитель ОНФ, чем как представитель партии "Единая Россия"?

— Да. Мы делали упор на Народный фронт. Это ожидаемо, так как моя общественная деятельность в большей степени связана именно с ним.

— До выборов президента еще полтора года, но уже сейчас идет подготовка. Народный фронт в 2017 году будет активизироваться? Какой будет политика ОНФ в отношении краевой и местной власти в Алтайском крае? Критика будет?

— Я думаю, говорить об этом еще рано. Но президентские выборы — важный и интересный процесс. И если ОНФ будет вписан в эту работу, это замечательно. А насчет критики? У Народного фронта нет задачи просто критиковать, а уж тем более кого-то персонально. Еще раз повторюсь, наша задача — мониторинг исполнения "майских" указов и поручений президента. Это живой процесс постоянного взаимодействия с органами исполнительной власти. Все мы сообща должны работать на результат. Задачи-то общие. У нас уже выстроено взаимодействие по ряду направлений, и мы дальше будем его развивать. Там, где его пока нет, приложим усилия для создания. Мы открыты для конструктивного диалога.

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