"У него есть жужжалка": поймете ли вы, каких врачей описывают дети?

"Амител" посетил клинику "Детское здоровье" и спросил у детей, в чем заключается работа разных врачей. Проверьте, сможете ли вы определить, каких именно специалистов описывают ребята. И узнайте, работу какого специалиста дети никак не могут объяснить.

В клинике "Детское здоровье" созданы максимально комфортные условия для детей. Здесь им не придется ждать в длинных очередях, ведь и специалистов в клинике достаточно, и время работы продолжительнее, чем во многих других медицинских учреждениях. В "Детском здоровье" для ребят созданы игровые места, где они могут увлеченно провести время за раскрасками и общением друг с другом. А врачи найдут подход к каждому ребенку, так что поход в клинику будет не только полезным, но и приятным.

Видео: [usmaxstudio|Максим Усманов]

Консультативно-диагностический центр "Детское здоровье":

г. Барнаул, ул. Партизанская, 92

Регистратура: 722-434

Сайт: kdc22.ru

Время работы центра:

Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00

Суббота – воскресенье с 9.00 до 18.00