"Убитый" на Украине журналист Бабченко раскритиковал реконструкцию боя под Шипуново

Уехавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко, которого 29 мая 2018 года "застрелили" в спину, в своем Facebook поделился впечатлениями от кадров с реконструкции боя между немецкими захватчиками и Красной армией.

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"Построили на Алтае украинскую деревню, сожгли ее и под хихиканье зрителей расстреляли предателя. С конфискацией. Долбанутые. Напрочь. Наглухо. На всю голову", – написал Бабченко.

Напомним, реконструкция боя, по легенде которого две стороны сражались за хутор Чистопольский, прошла на Алтае в субботу, 24 августа, вблизи села Шипуново.

По сценарию, жители украинского хутора помогали партизанам. Захватчики с целью мести сжигают часть деревни. В это время приближается отряд красноармейцев. Завязывается бой со взрывами пиротехники и холостыми выстрелами.

Также участники военно-исторического фестиваля "Днепровский рубеж" провели для гостей показательный расстрел "предателя". Со сцены ему зачитали приговор и привели в исполнение.

29 мая 2018 года украинские СМИ сообщили об убийстве проживающего в Киеве Аркадия Бабченко, однако уже 30 мая информацию опровергли. Оказалось, что это была инсценировка убийства для проведения спецоперации по задержанию "пророссийских агентов". Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года, остановившись в Праге, а после в Израиле. С августа 2017 года он закрепился в Киеве. Проблемы с российским законодательством у него возникли в 2012 году – было возбуждено уголовное дело по статье "Призывы к массовым беспорядкам". В декабре 2016 года скандал вызвало высказывание Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем. Журналист, мягко говоря, заявил о своем безразличии к судьбе жертв – артистов, летевших в Сирию для выступления перед российскими военными. После этого его подвергли критике, призвав возбудить уголовное дело и лишить гражданства. Он также неоднократно выказывал поддержку вооруженным силам Украины в войне в Донбассе.