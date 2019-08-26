"Убитый" на Украине журналист Бабченко раскритиковал реконструкцию боя под Шипуново
Реконструкция боя, по легенде которого две стороны сражались за украинский хутор, прошла на Алтае 24 августа
Уехавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко, которого 29 мая 2018 года "застрелили" в спину, в своем Facebook поделился впечатлениями от кадров с реконструкции боя между немецкими захватчиками и Красной армией.
"Построили на Алтае украинскую деревню, сожгли ее и под хихиканье зрителей расстреляли предателя. С конфискацией. Долбанутые. Напрочь. Наглухо. На всю голову", – написал Бабченко.
Напомним, реконструкция боя, по легенде которого две стороны сражались за хутор Чистопольский, прошла на Алтае в субботу, 24 августа, вблизи села Шипуново.
По сценарию, жители украинского хутора помогали партизанам. Захватчики с целью мести сжигают часть деревни. В это время приближается отряд красноармейцев. Завязывается бой со взрывами пиротехники и холостыми выстрелами.
Также участники военно-исторического фестиваля "Днепровский рубеж" провели для гостей показательный расстрел "предателя". Со сцены ему зачитали приговор и привели в исполнение.
29 мая 2018 года украинские СМИ сообщили об убийстве проживающего в Киеве Аркадия Бабченко, однако уже 30 мая информацию опровергли. Оказалось, что это была инсценировка убийства для проведения спецоперации по задержанию "пророссийских агентов". Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года, остановившись в Праге, а после в Израиле. С августа 2017 года он закрепился в Киеве. Проблемы с российским законодательством у него возникли в 2012 году – было возбуждено уголовное дело по статье "Призывы к массовым беспорядкам". В декабре 2016 года скандал вызвало высказывание Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем. Журналист, мягко говоря, заявил о своем безразличии к судьбе жертв – артистов, летевших в Сирию для выступления перед российскими военными. После этого его подвергли критике, призвав возбудить уголовное дело и лишить гражданства. Он также неоднократно выказывал поддержку вооруженным силам Украины в войне в Донбассе.