Убийство двух человек совершено в Рубцовске

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Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти были обнаружены в Рубцовске.

По данным портала vrubcovske.ru, трупы были найдены при тушении пожара в квартире на улице Октябрьской, 115 еще 24 марта.

Правоохранительные органы просят граждан, что-либо знающих о лицах, причастных к преступлению или об обстоятельствах инцидента, обратиться по телефонам (38557) 91 – 029, 91-148, 91-064, 91-105, 91-230.



