Убийство двух человек совершено в Рубцовске
Правоохранители просят отозваться граждан, что-либо знающих о данном преступлении
27 апреля 2016, 21:23
Фото: globallookpress.com
Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти были обнаружены в Рубцовске.
По данным портала vrubcovske.ru, трупы были найдены при тушении пожара в квартире на улице Октябрьской, 115 еще 24 марта.
Правоохранительные органы просят граждан, что-либо знающих о лицах, причастных к преступлению или об обстоятельствах инцидента, обратиться по телефонам (38557) 91 – 029, 91-148, 91-064, 91-105, 91-230.
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