Учащийся музыкального колледжа в Бийске получил срок за наркотики

17-летний учащийся Бийского государственного музыкального колледжа получил три года воспитательной колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что летом прошлого года подросток через интернет стал получать информацию о местах хранения наркотиков, после этого он приносил вещество домой, расфасовывал его в меньшие объемы и раскладывал в различных укромных местах Бийска. О сделанных "тайниках" юноша сообщал наркозависимым.

Спустя пару месяцев подросток прекратил свою деятельность, но у себя оставил более семи граммов наркотического средства синтетического происхождения. Зимой он решил сам продать наркотики. Во время реализации его задержала полиция.