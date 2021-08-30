Участник сплава рассказал подробности гибели вице-главы алтайской Федерации рафтинга

Перед выходом на воду погибший во время сплава вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров чувствовал себя плохо. Об этом в соцсетях рассказал один из участников похода Андрей Яковенко.

По его словам, каякеры вышли на маршрут около 10:35. Они успешно прошли порог "Камикадзе" и приблизились к опасному участку под названием "Троглодит".

"Кирилл ехал первым. На предложение посмотреть, сказал, что и так всё нормально и прыгнул справа. Я шёл предпоследним. Где-то в середине "языка" увидел, что Кирилл "варится" под сливом", – пишет Яковенко.

По его словам, Кирилла стало вымывать из-под водопада. Когда он уже начал вылезать из лодки, тело и голова всё ещё были под водой.

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Прочее Вице-президент Федерации рафтинга Алтайского края погиб при сплаве

Напарники предполагают, что за это время под водой что-то произошло – возможно, каякер ударился головой о камень. Спортсмены попытались догнать тело товарища – сначала по воде, а потом по берегу. В тот момент, когда Яковенко достал его из воды, у него уже не было ни пульса, ни дыхания.

Напомним, вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров погиб во время сплава по реке Башкаус, которая известна своим бурным течением. При проходе самой высокой категории сложности каяк Косогорова перевернулся, и 32-летний спортсмен утонул. Его тело достали из воды другие участники сплава.