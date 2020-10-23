Участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле отправили под домашний арест

Участника смертельной драки на Старом Базаре в Барнауле Михаила Старцева отпустили из СИЗО под домашний арест. Эту информацию amic.ru подтвердили в региональном СУ СКР.

Отмечается, что следствие просило продлить срок содержания Старцева в изоляторе, однако суд отклонил и смягчил меру пресечения. В Следственном комитете подчеркнули, что прокуратура будет обжаловать решение суда и попытается вернуть подозреваемого в СИЗО.

Как уже сообщал amic.ru, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, скончался от удара по голове. Супруга погибшего обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. Против него правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".