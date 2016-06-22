Участники ралли "Пекин – Париж 2016" проедут по Алтайскому краю 23-24 июня

Фото: boxautos.com

Участники Международной гонки ретроавтомобилей ралли "Пекин – Париж 2016" проедут 23-24 июня по территории Алтайского края. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Жители и гости региона смогут понаблюдать за ходом гонки, а также увидеть более ста старинных машин разных моделей и марок.

Примерно в 17.00 в четверг, 23 июня, участники прибудут в парк-отель "Ая". Там они проведут вечер и ночь, рано утром на следующий день двинутся дальше. 24 июня машины пройдут через сёла Платово, Сетовка, Макарьевка, Россоши, проедут мимо музея Чуйского тракта в Бийске, минуют деревни Плешково, Боровлянка, сёла Многоозёрное и Загайново, а затем, не доезжая до Троицка, свернут на новосибирскую трассу.

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Лучше всего наблюдать за ходом гонки можно будет в парке-отеле "Ая". Дело в том, что машины стартуют с разрывом в одну минуту, и именно на начальном этапе они будут идти максимально компактно.Также удачной точкой для наблюдения является Бийск и поворот на Плешково. Добавим, что автомобили проедут Бийск около 11.00.

Отметим, что Международные гонки ретроавтомобилей ралли стартовали 12 июня в Китае. В течение 35 дней более 100 экипажей проедут по территории девяти стран и преодолеют более 13 тысяч километров.