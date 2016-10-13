Участок дороги Барнаул – Рубцовск открыли после капитального ремонта

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Дорожники отремонтировали и открыли 11-километровый участок федеральной трассы А-322, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Алтай".

Дорога Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Поспелихинском районе Алтайского края (км 219 – км 230) была капитально отремонтирована

"Верхний слой дорожной одежды на 11-километровом участке двухполосной дороги второй технической категории выполнен с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимербитумном вяжущем. Эта технология позволяет повысить износостойкость дорожного полотна", – рассказали в ведомстве.

Кроме самого полотна было отремонтировано 10 водопропускных труб, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

Также дорожники обустроили перекресток возле поселка Хлебороб.